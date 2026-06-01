Theo hãng tin TASS, đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev ngày 31/5 đã lên tiếng về thông tin cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét tạm thời đóng băng mức giá trần đối với dầu mỏ Nga nhằm ngăn chặn những cú sốc về giá năng lượng trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

"Đúng như dự đoán, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang buộc EU phải thực tế hơn và bắt đầu sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Châu Âu cần Nga để tồn tại", ông Dmitriev tuyên bố.

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Trước đó, hãng thông tấn Bloomberg đã đăng tải thông tin về việc EU đang cân nhắc khả năng giữ nguyên mức trần đối với giá dầu mỏ Nga như hiện nay do những lo ngại về hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Kể từ năm ngoái, EU đã thiết lập cơ chế tự động điều chỉnh giá trần đối với dầu thô Urals của Nga, trong đó mức giá này được duy trì thấp hơn 15% so với giá thị trường và được xem xét lại định kỳ mỗi 6 tháng. Cơ chế này cũng cấm các công ty châu Âu cung cấp những dịch vụ như bảo hiểm, vận chuyển hoặc hỗ trợ tài chính đối với các lô dầu của Nga được bán với giá vượt quá mức trần quy định.

"Mức giá trần hiện tại đối với dầu mỏ Nga là 60 USD/thùng và có thể phải điều chỉnh lên khoảng 65 USD/thùng vì tình hình thế giới. Để tránh kịch bản này, EU đang xem xét phương án đóng băng mức giá trần hiện nay hoặc tạm ngừng cơ chế điều chỉnh tự động cho đến cuối năm", Bloomberg cho biết.