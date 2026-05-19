Theo tờ Politico, bà Merkel ngày 18/5 đã kêu gọi châu Âu chủ động đối thoại với Nga để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine, thay vì chỉ trông chờ vào những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine là quyết định đúng đắn và cần thiết. Tuy vậy, điều khiến tôi tiếc nuối là châu Âu đã không sử dụng được hết tiềm năng ngoại giao của mình. Rõ ràng việc chỉ trông chờ vào Tổng thống Trump duy trì liên lạc với Nga là không đủ để thúc đẩy tiến trình hòa bình", bà Merkel cho biết.

Cựu Thủ tướng Đức tiết lộ bà từng đề xuất thiết lập một cơ chế đối thoại ngoại giao giữa EU và Nga chỉ vài tháng trước khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, đề xuất này đã thất bại do các nước thành viên EU không đạt được đồng thuận về cách ứng xử với Moscow.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: EPA

"Ngoại giao và quân sự luôn là 'hai mặt của một đồng xu'. Chúng ta phải liên tục cố gắng cho đến khi đạt được đồng thuận", bà Merkel lập luận.

Phát biểu của cựu Thủ tướng Đức được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sức ép yêu cầu châu Âu bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách hòa đàm Nga - Ukraine. Với kinh nghiệm của mình, bà Merkel đang được coi là một trong những ứng viên tiềm năng cho vai trò này.

Tuy nhiên, bà Merkel cho biết văn phòng của mình chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào. Cựu Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh chỉ những người đang nắm quyền điều hành thực sự mới đủ uy tín để làm trung gian đàm phán.

"Những nhà lãnh đạo hiện tại cần tự mình làm việc này. Từ quan điểm cá nhân, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với Tổng thống Putin thay vì cử một đặc phái viên", bà Merkel nói.

Về phía Nga, đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev ngày 18/5 đã lên tiếng ủng hộ quan điểm của bà Merkel. "Châu Âu cần tìm ra một tiếng nói mang tính xây dựng vì hòa bình giữa một dàn hợp xướng của những người thích gây hấn", ông Dmitriev bình luận.