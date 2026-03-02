Hãng thông tấn CNN và báo The Guardian đưa tin, trong cuộc họp báo được tổ chức ở Washington DC ngày 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội” nhằm phá hủy năng lực quốc phòng của Iran sẽ không thể hoàn tất nhanh chóng.

Ông Pete Hegseth. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Khi được các phóng viên hỏi về thời gian chiến dịch trên sẽ diễn ra, ông Hegseth nói rằng: “Tổng thống Mỹ Donald Trump có toàn quyền quyết định thời gian diễn ra hoạt động quân sự… Chúng tôi sẽ thực hiện theo lệnh của ông ấy về các mục tiêu được đặt ra. Ông Trump đã chứng tỏ được khả năng làm những điều mà các tổng thống khác dường như không đủ năng lực để làm tốt như vậy”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ sau đó nói rằng các tham vọng hạt nhân của Iran “cần phải được giải quyết”. “Tham vọng hạt nhân của Iran chưa bao giờ chấm dứt kể từ khi Mỹ tấn công vào những cơ sở hạt nhân của Tehran hồi tháng 6 năm ngoái và điều này cần phải được giải quyết”, ông Hegseth nói thêm.

Ông Hegseth cho biết hiện tại không có bộ binh của Mỹ được triển khai tại Iran, nhưng không loại trừ động thái như vậy trong tương lai. Ông khẳng định Washington sẽ làm đến cùng để thúc đẩy lợi ích của Mỹ, nhưng không hành động "ngu ngốc".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi người dân Iran hành động. "Chúng tôi hy vọng người dân Iran sẽ tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Tổng thống Trump đã nói rõ, bây giờ là thời điểm của các bạn", ông nói.

Cùng tham gia cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine khẳng định các cuộc tấn công của nước này trong những ngày qua đã "giúp thiết lập ưu thế trên không cục bộ tại Iran".

"Đây không phải chiến dịch chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất. Các mục tiêu quân sự mà Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) và lực lượng liên quân được giao cần thời gian để hoàn thành. Một số trong đó sẽ là công việc khó khăn và gian khổ", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay.