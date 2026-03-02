Video: IDF

Đoạn video do Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đăng tải trên mạng xã hội X đêm 1/3 cho thấy trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận tỉnh Tabriz, miền tây Iran, máy bay không người lái (UAV) của Israel đã phát hiện 2 chiến đấu cơ F-4 và F-5 của Không quân Iran đang chuẩn bị xuất kích. Quân đội Israel ngay sau đó đã thực hiện đòn tấn công, khiến 2 chiến đấu cơ của Iran gần như nổ tung.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nhằm gây tổn hại cho chế độ này và đập tan các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”, IDF nhấn mạnh.

Theo tạp chí quốc phòng Jane, F-5 là chiến đấu cơ do Tập đoàn Northrop của Mỹ nghiên cứu chế tạo vào cuối thập niên 1950 và chính thức đưa vào phục vụ không quân từ năm 1964.

Tiêm kích F-5 trong một viện bảo tàng. Ảnh: Không quân Mỹ

F-5 dài 14,6m; cao 4,07m và chiều rộng sải cánh là 8,13m. Trọng lượng rỗng và tối đa khi cất cánh của chiến đấu cơ này lần lượt là 4,3 tấn và 11,2 tấn. Kíp lái chỉ gồm một phi công.

F-5 sử dụng 2 động cơ General Electric J85-GE-21 với lực đẩy đạt 16 Kilo Newton (kN)/động cơ, giúp tiêm kích có thể đạt tốc độ bay tối đa 1.050 km/h, tương đương Mach 0,98. Tầm bay tối đa đạt gần 900km.

Động cơ General Electric J85-GE-21. Ảnh: Aviations Militaires

Về vũ khí, F-5 được trang bị hai pháo 6 nòng M39A2, cỡ nòng 20mm với cơ số 280 viên đạn/khẩu. Thân và cánh máy bay được trang bị 7 giá treo, có thể mang theo nhiều loại vũ khí như tên lửa không đối không AIM-9, tên lửa không đối đất AGM-65 cho tới các loại bom thường, bom chùm.

Về radar, F-5 được lắp đặt một số loại như AN/APQ-153, AN/APQ-157 hoặc AN/APQ-159. Theo trang Radartutorial, AN/APQ-153 có tầm hoạt động hơn 37km.