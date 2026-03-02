Tân Hoa xã trích dẫn thông cáo của IRGC ngày 1/3 cho biết: "Trong ngày qua, các cuộc không kích nhắm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait đã khiến cơ sở này hoàn toàn tê liệt. Chúng tôi cũng phá hủy 3 hạ tầng hàng hải tại căn cứ Mohammed Al-Ahmad, đồng thời đánh trúng một trung tâm chỉ huy hải quân và cơ sở dự phòng của Mỹ tại Bahrain, gây ra thương vong lớn cho đối phương".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin 6 sĩ quan thuộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thiệt mạng trong một chiến dịch pháo kích của IRGC tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới chỉ xác nhận việc 3 binh sĩ thiệt mạng ở Trung Đông, con số thấp hơn rất nhiều so với dữ liệu do Iran công bố. Vì tình hình chưa ổn định, CENTCOM hiện chưa công bố tên của những người thiệt mạng và chi tiết về hoàn cảnh vụ việc. Người thân của các nạn nhân sẽ được thông báo trong vòng 24 giờ.

Hôm 1/3, Tổng thống Trump thừa nhận Mỹ sẽ phải hứng chịu thêm thương vong trong chiến dịch tấn công Iran, nhưng khẳng định sẽ "báo thù" cho những quân nhân đã ngã xuống.

"Chúng ta tiếc thương cho những người lính đã hy sinh cao cả vì đất nước và rất có thể là chúng ta sẽ phải hứng chịu thêm những mất mát trước khi công việc hoàn tất. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ báo thù cho họ, chúng ta sẽ giáng đòn trừng phạt nặng nề nhất vào những kẻ đã tạo ra nguy cơ chống lại nước Mỹ", ông Trump nói.