Báo Guardian đưa tin, trong cuộc họp báo hôm nay (31/3), ông Hegseth đã chia sẻ với các phóng viên về những cuộc tiếp xúc “tích cực” gần đây giữa Mỹ và Iran.

“Về các cuộc đàm phán, tôi có thể nói với mọi người rằng sau khi gặp gỡ các đại diện Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhiều người khác ngày hôm qua, chúng rất thực tế. Các cuộc đàm phán đang diễn ra, rất tích cực và ngày càng vững chắc hơn. Chúng tôi đánh giá cao điều đó… Chúng tôi không muốn phải can thiệp quân sự nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng tôi không đùa khi nói rằng trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom đạn”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói.

Khi được hỏi liệu quân Mỹ có đổ bộ vào Iran hay không, ông Hegseth cho biết Washington có thể thực hiện những phương án đó “nếu cần thiết hoặc có thể không cần dùng đến chúng”.

Ông Hegseth có các phát biểu trên trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thống kê do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) công bố ngày 31/3, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích chung vào Iran, số cơ sở hạ tầng của Iran hư hại do xung đột đã lên tới hơn 91.000 công trình. Trong đó, số nhà dân bị tàn phá là hơn 90.000 căn, hơn 300 bệnh viện, trung tâm chăm sóc y tế và 760 trường học cũng bị hủy hoại.