Kênh ISNA dẫn lời một quan chức giấu tên làm việc ở Bộ Y tế Iran ngày 31/3 tiết lộ thông tin trên.

“Nguồn nước ngọt trên đảo Qeshm do các nhà máy khử muối cung cấp. Một trong những cơ sở khử muối ở đó đã bị nhắm mục tiêu và hoàn toàn ngừng hoạt động. Việc sửa chữa không thể diễn ra trong ngắn hạn”, quan chức giấu tên nói.

Ảnh minh họa về một nhà máy khử muối. Ảnh: ABC News

Tuy nhiên, quan chức Iran này không nêu rõ thời điểm nhà máy khử muối trên bị tấn công hay ai đứng đằng sau vụ không kích.

Tehran bắt giữ hàng chục gián điệp

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, các lực lượng Iran gần đây đã bắt giữ 54 đối tượng tình nghi tham gia các hoạt động gián điệp cho Mỹ và Israel hoặc lên kế hoạch tấn công để chống phá chính quyền Tehran.

“Có 41 người bị bắt ở thủ đô Tehran vì có hành vi chụp ảnh những mục tiêu bị Mỹ và Israel không kích sau đó gửi các bức ảnh cho cơ quan truyền thông của Tel Aviv hoặc chia sẻ vị trí của nhiều khu vực nhạy cảm. Những đối tượng còn lại đã tham gia nhiều nhóm lính đánh thuê để hỗ trợ cho Mỹ và Israel”, Tasnim cho hay.

Hiện cả Mỹ và Israel đều chưa lên tiếng về cáo buộc trên của truyền thông Iran.