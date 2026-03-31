Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Al Jazeera hôm 30/3, Ngoại trưởng Mỹ Rubio tuyên bố Iran phải từ bỏ những tham vọng về chương trình hạt nhân và ngừng sản xuất tên lửa cũng như máy bay không người lái (UAV), những khí tài có thể đe dọa đến các quốc gia Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: Al Jazeera

“Điều mà Iran không được phép có là một hệ thống có thể cho phép họ ‘vũ khí hóa’ hạt nhân. Tehran cũng phải ngừng chế tạo UAV và tên lửa. Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến việc Iran nói dối. Iran tuyên bố không sở hữu tên lửa tầm xa nhưng họ vẫn cho phóng tên lửa đạn đạo và tầm bắn của chúng vượt xa những gì Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi tuyên bố chỉ vài ngày trước đó. Vậy nên Iran phải từ bỏ tất cả những chương trình vũ khí cũng như tham vọng hạt nhân”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định một khi Tehran từ bỏ các chương trình vũ khí và tham vọng hạt nhân, tương lai của Iran sẽ “rực rỡ”.

Theo Al Jazeera, tuyên bố trên của ông Rubio ám chỉ việc quân đội Iran vào sáng 20/3 đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Được biết, khoảng cách từ vị trí phóng tên lửa đến căn cứ trên là gần 4.000km.

Theo tạp chí Wall Street, hệ thống đánh chặn SM-3 trên tàu chiến Mỹ đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Iran, trong khi quả tên lửa còn lại của quốc gia Hồi giáo gặp sự cố khi phóng và rơi xuống biển.

