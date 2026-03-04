Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu danh sách, tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử đại biểu Quốc hội và chương trình hành động nếu trúng cử.

Trình bày chương trình hành động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, ông sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông khẳng định sẽ luôn thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tin dân, trọng dân, gần gũi nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để cùng phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, ông sẽ tích cực đôn đốc, theo dõi, giám sát, chỉ đạo xử lý hiệu quả các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Quang

Thường trực Ban Bí thư cho biết sẽ tập trung trí tuệ, kinh nghiệm, kiến thức tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội, cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đóng góp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội...

Ông cũng cam kết thường xuyên theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng.

Cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mục tiêu hướng tới là người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả của công cuộc đổi mới; con em được học hành tốt hơn; người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện; bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định sẽ cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất và hành động quyết liệt nhất để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước vững bước đến một kỷ nguyên mới, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại hội nghị, cử tri mong muốn những người được tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự là cầu nối vững chắc, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và ý chí của nhân dân đến Quốc hội, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh.