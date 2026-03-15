Hôm nay, gần 79 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16, đồng thời lựa chọn đại biểu HĐND các cấp.

Tại khu vực bỏ phiếu số 30, phường Yên Hòa lúc 6h30 sáng 15/3. Toàn bộ thành viên tổ bầu cử đã có mặt từ trước đó hơn 30 phút để làm nhiệm vụ. Phường Yên Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 2 của Hà Nội sẽ bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa 16 trong số 5 ứng cử viên.

Khu vực bàn viết phiếu được bố trí hợp lý, dán đầy đủ thông tin về các ứng cử viên, đồng thời bảo đảm không gian riêng tư để cử tri thực hiện quyền công dân.

Là cử tri của phường Yên Hòa, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung có mặt từ sớm, chào hỏi các bậc cao niên trước giờ diễn ra lễ khai mạc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng phu nhân Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Cao Đức Phát và các bậc cao niên chụp ảnh lưu niệm trước giờ khai mạc.

Bà Đỗ Minh Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử phường Yên Hòa cho biết, theo kế hoạch, cử tri phường Yên Hòa sẽ bầu 3 đại biểu HĐND TP và 24 đại biểu HĐND phường, được phân bổ tại 8 đơn vị bầu cử, với tổng số 54.282 cử tri.

Công tác kiểm tra hòm phiếu và niêm phong được thực hiện chặt chẽ, nghiêm trang. Trước đó, nhiều nội dung công việc được phường triển khai sớm hơn khoảng 2 ngày so với tiến độ chung của thành phố nhằm bảo đảm sự chủ động và kịp thời trong tổ chức thực hiện.

Đúng 7h, lễ chào cờ và khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp diễn ra trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Một điểm nhấn trong công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Yên Hòa là việc công khai hệ thống dữ liệu số hóa thông tin cử tri tại 84 tổ dân phố, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin liên quan đến bầu cử và địa điểm bỏ phiếu ngay trên thiết bị di động.

Theo bà Đỗ Minh Ngọc, UBND phường đã giao các bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu như phòng bỏ phiếu, hòm phiếu, bàn ghế, hệ thống điện, âm thanh, đồng thời tổ chức trang trí mẫu tại một điểm để các khu vực còn lại triển khai đồng bộ.

Đối với những cử tri cao tuổi, người khuyết tật hoặc ốm đau không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử cũng chuẩn bị phương án sử dụng hòm phiếu phụ, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Sau khi bỏ lá phiếu của mình vào hòm, ông Mai Quý Dương chia sẻ, đây là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của ông cũng như người dân trên cả nước. Ông tin tưởng trong ngày hôm nay cử tri cả nước sẽ bầu chọn những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp.