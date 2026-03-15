Sáng sớm ngày 15/3, trên khắp các tuyến phố Hà Nội đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chưa tới 6 giờ sáng, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bỏ phiếu, tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP Hà Nội) không khí của một ngày hội lớn đã ngập tràn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

6h50, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng một số ủy viên Bộ Chính trị đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình (Hà Nội) để chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cùng một số lãnh đạo đi bộ ra điểm bỏ phiếu

Tổng Bí thư Tô Lâm tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP Hà Nội)

Tổng Bí thư Tô Lâm với cử tri phường Ba Đình

Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Đông đảo cử tri cũng đã có mặt từ sớm tại điểm bầu cử này chuẩn bị cho việc bỏ phiếu bầu cử.

Tổng số cử tri toàn phường Ba Đình là 50.235 cử tri. Riêng tại khu vực bỏ phiếu số 2 có 2.252 cử tri. Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và sẽ bầu ra 3 đại biểu. Phường Ba Đình có 37 đại biểu ứng cử HĐND, được bầu 22 đại biểu.

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi trước sự kiện trọng đại của đất nước, Tổng Bí thư thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe ban tổ chức phổ biến quy chế phòng bỏ phiếu và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những cử tri bỏ những lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử.

Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn phường đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các cử tri bỏ phiếu

Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền của cử tri tại nơi cư trú

Lựa chọn những người đủ uy tín, tín nhiệm

Trả lời phỏng vấn và trao đổi nhanh với báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi khi hôm nay được thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh đã được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung rất đông đủ với tinh thần rất phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp.

Tổng Bí thư chia sẻ đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 16 - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm nhất, uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển.

Với cuộc bầu cử lần này, Tổng Bí thư nhận định công tác bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo từ rất sớm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được thể hiện ý kiến của mình, lá phiếu của mình.

“Đây là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn được những người mình tín nhiệm, tin tưởng nhằm tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo các địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí

Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử diễn ra khi Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội 14. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ này cũng như tầm nhìn trong thời gian tới được nhân dân, cán bộ, đảng viên hết sức ủng hộ.

Cuộc tổng tuyển cử, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ, coi là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện được quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp, lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm gánh vác công việc chung của đất nước cũng như của các địa phương.

Từ đó, đưa đất nước phát triển và bảo đảm được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững, đất nước phát triển nhanh, bền vững và ổn định; đồng thời, nâng cao đời sống trên mọi mặt của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, việc cử tri đi bỏ phiếu là trực tiếp thực hiện quyền làm chủ để lựa chọn những người đủ uy tín để gánh vác công việc chung của đất nước và địa phương, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

“Việc lựa chọn các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng làm đại biểu của nhân dân cũng là nguyện vọng của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với cử tri phường Ba Đình

Tổng Bí thư cảm ơn báo chí những ngày này đã phục vụ rất vất vả, đặc biệt là ngày hôm nay tuyên truyền để đưa những thông tin thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như khí thế phấn khởi của toàn dân, thể hiện sức mạnh của đất nước, dân tộc trong ngày hội lớn non sông.



