Các lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sang thăm, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Với sự tháp tùng của nhiều quan chức cấp cao Bhutan, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để đưa quan hệ Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả...

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển ấn tượng của Bhutan, dưới sự trị vì, lãnh đạo của Quốc vương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Bhutan.

Tổng Bí thư hoan nghênh mô hình phát triển của Bhutan với những đặc trưng riêng, rất độc đáo được thế giới ngưỡng mộ với việc đề cao bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và hạnh phúc cho người dân, là một trong những “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”...

Tổng Bí thư cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về định hướng, mục tiêu phát triển và điều này tạo điều kiện để tăng cường hợp tác, Việt Nam luôn ủng hộ những định hướng và mục tiêu phát triển của Bhutan.

Quốc vương Bhutan Jigme khâm phục tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn, chiến lược và định hướng phát triển mà Tổng Bí thư và các lãnh đạo Việt Nam nêu ra.

Quốc vương nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa Quốc vương Bhutan và Chủ tịch nước Lương Cường.

Hai lãnh đạo hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam và Bhutan. Tình hữu nghị, những điểm đồng trong văn hóa và triết lý phát triển là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và thúc đẩy hợp tác sâu rộng.

Tại cuộc hội kiến Quốc vương Bhutan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao triết lý “Hạnh phúc Quốc gia Tổng thể” mà Bhutan kiên định thực hiện. Đây là một tiêu chí truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế trong việc hướng tới phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan.

Việt Nam và Bhutan chia sẻ nhiều tương đồng về văn hóa, kinh tế và mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế có những diễn biến nhanh, phức tạp, Thủ tướng đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác cùng đối phó với những thách thức chung.

Thủ tướng thông tin với Quốc vương về quá trình xây dựng đất nước kể từ khi Việt Nam giành độc lập cách đây 80 năm, chia sẻ về đường lối, định hướng và mục tiêu phát triển.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Bhutan, đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên hơn; xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội kiến.

Quốc vương Bhutan nhất trí và cảm ơn với những ý kiến của Thủ tướng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, đây là những đề xuất rất thực chất.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục rà soát, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác, cần đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận kinh tế, thương mại, đầu tư...

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng Bhutan có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử, linh kiện và nhập khẩu các mặt hàng của Bhutan, đáp ứng nhu cầu của hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét mở rộng hợp tác an ninh, chống tội phạm mạng; thúc đẩy hợp tác du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, y học cổ truyền; sớm thiết lập đường bay thẳng.

Quốc vương Bhutan Jigme đánh giá cao sức mạnh nội sinh của Việt Nam trong việc vượt qua những khó khăn, thách thức trước kia, cũng như trong sự lãnh đạo tài tình, những định hướng, chiến lược và mục tiêu phát triển của Việt Nam hiện nay.

Bhutan coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng ở khu vực, cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Quốc vương chia sẻ về triết lý và tầm nhìn của những lãnh đạo Bhutan trong phát triển đất nước. Là một nước nhỏ, Bhutan đã đưa ra chiến lược phát triển riêng, với mục tiêu đem lại hạnh phúc, thịnh vượng cho nhân dân, bảo vệ môi trường trong lành, duy trì vị thế độc lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa, sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới...

Tại cuộc hội kiến Quốc vương Bhutan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phát triển quan hệ hai nước, đặc biệt là sự đồng điệu trong các giá trị cốt lõi, đều coi trọng việc giữ gìn văn hóa truyền thống, ưu tiên hạnh phúc người dân và sự phối hợp chặt chẽ trong diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc vương Bhutan.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với Bhutan, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi...

Quan hệ Việt Nam và Bhutan tuy mới trải qua hơn một thập kỷ nhưng đã gặt hái được một số kết quả tốt đẹp, trong đó hợp tác giữa Nghị viện đóng góp tích cực, cả ở góc độ song phương và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương.

Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai Quốc hội là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Bhutan sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội đề xuất hai bên sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Việt Nam với nền kinh tế đang phát triển năng động, sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bhutan trong các ngành như logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Việt Nam sẽ khuyến khích các doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khuôn khổ pháp luật và chính sách của mỗi nước, tăng cường kết nối nhằm nâng cao kim ngạch thương mại.

Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và chính sách để hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Bhutan tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Quốc vương Bhutan.

Quốc vương Bhutan nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bao gồm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trong đó có các đoàn Nghị viện hai nước, trao đổi chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm; mời Quốc hội Việt Nam cử đoàn sang thăm Bhutan.

Hai bên thống nhất cần khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai nước, ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực có thế mạnh...