Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý, tỉnh Sơn La cần tập trung thực hiện các Chương trình MTQG, rà soát kỹ đối tượng, địa bàn, làm sao không bỏ sót đối tượng, không trùng lặp nội dung đầu tư. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chiều 28/11 tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sơn La về công tác dân tộc, tôn giáo và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo có các Thứ trưởng: Y Thông, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung; Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Về phía tỉnh Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Văn Nghiệm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Chá A Của; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là những chính sách của "ý Đảng, lòng dân", góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Khởi sắc ở vùng đồng bào DTTS

Theo báo cáo của tỉnh Sơn La, trong thời gian qua, tỉnh đã quan tâm, chủ động, quyết liệt thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, tỉnh có nhiều nỗ lực khi triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Sơn La đã ban hành tổng số trên 178 văn bản để triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nguồn vốn chương trình đã được tỉnh phân cấp, trao quyền cho các địa phương, cơ sở nhằm phát huy hiệu quả trong quản lý và thực hiện.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025 là trên 8 nghìn tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đã phân bổ gần 6 nghìn tỷ đồng; đã giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương trên 4 nghìn tỷ đồng, đạt 76,3% kế hoạch vốn giao (theo số liệu của Bộ Tài chính tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước là 72,6%). Ước giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương đến hết 31/12/2025 đạt trên 90%.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi qua 5 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung và đối với các xã khu vực 3, khu vực 2, các thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS nói riêng.

Những nguồn lực, chính sách của chương trình đã và đang tập trung đầu tư phát triển công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh tại các xã, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS; hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề, phát triển sản xuất và sinh kế góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; đầu tư, hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo có những chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững.

Nêu lên một số khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong quá trình thực hiện Chương trình về cơ chế chính sách, nguồn vốn, tỉnh Sơn La kiến nghị Trung ương xem xét một số nội dung liên quan đến nguồn vốn, quy định mức đối ứng ngân sách địa phương; tăng mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương cho một số dự án.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tỉnh Sơn La đề xuất tổng nhu cầu kinh phí của Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 là trên 20 nghìn tỷ đồng, để hỗ trợ đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hỗ trợ công tác truyền thông, giám sát, đánh giá...

Tăng cường quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cảm ơn sự quan tâm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đối với tỉnh Sơn La trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo.

Chia sẻ những nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh Sơn La trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là những chính sách của “ý Đảng, lòng dân”, đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

“Tỉnh Sơn La quyết tâm đến hết năm 2025 đạt mục tiêu tăng trưởng 8%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đặt ra nhiều giải pháp đồng bộ như: đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường các hoạt động xúc tiến nông sản, phát triển nông nghiệp; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, các Chương trình MTQG; tập trung cao độ phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường bình đẳng, ổn định an ninh trật tự, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cho biết.

Tỉnh Sơn La tặng quà Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Sơn La; nhấn mạnh sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với vấn đề dân tộc, tôn giáo, phát triển vùng DTTS và miền núi.

Sơn La là tỉnh vùng cao biên giới, dân số trên 1,4 triệu người, gồm 12 dân tộc. Trong đó, trên 83,7% là người DTTS. Tổng số hộ dân cư trên địa bàn toàn tỉnh tính đến tháng 12/2024 là 299.823 hộ, số hộ nghèo chiếm 10,89%, số hộ cận nghèo chiếm 8,34%.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi tỉnh Sơn La có bước phát triển về hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp sinh thái, phát triển du lịch... Tỉnh cũng đã có nhiều điểm sáng trong công tác giảm nghèo; nỗ lực hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân; tư duy, nhận thức, chất lượng nguồn nhân lực nâng lên rõ rệt; các Chương trình MTQG được triển khai thực hiện quyết liệt. Tỉnh cũng rất quan tâm tới cán bộ người DTTS, quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, để vươn lên thành tỉnh khá, Sơn La vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Tán thành với định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Bộ trưởng lưu ý: "Tỉnh Sơn La cần có quyết tâm cao để sớm trở thành tỉnh khá, tăng trưởng bền vững, lấy người dân, hộ gia đình, thôn, bản làm trọng tâm phát triển".

Bộ trưởng nhấn mạnh, tỉnh phải kiên trì đeo bám đầu tư hạ tầng (cứng và mềm - “mềm” về công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ). Tỉnh cũng cần tập trung thực hiện các Chương trình MTQG, rà soát kỹ đối tượng, địa bàn, làm sao không bỏ sót đối tượng, không trùng lặp nội dung đầu tư. Sau khi hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh thí điểm hỗ trợ sinh kế cho người dân, để bảo đảm sự phát triển bền vững.

Bộ trưởng cũng lưu ý tỉnh quan tâm tới việc củng cố bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Tăng cường quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an ninh biên giới...