Trường ĐH Việt Đức vừa tổ chức bàn giao nhiệm vụ cho GS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường thay cho PGS.TS Nguyễn Văn Phúc (nguyên Thứ trưởng, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường này nhiệm kỳ 2021-2026).

Trước đó, ông Lê Quân từng có 1 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật.

GS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Việt Đức. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê Quảng Ngãi (cũ). Ông có trình độ lý luận cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học quản trị tại ĐH Toulon (Pháp). Ông là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

Ông Lê Quân từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT (từ tháng 9/2025 đến nay).

Trường ĐH Việt Đức là trường đại học công lập đào tạo theo chuẩn của Đức, có địa chỉ tại phường Thới Hòa, TPHCM. Trường được thành lập năm 2008, là kết quả hợp tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và bang Hessen (Đức).

Sau khi kiện toàn nhân sự, Hội đồng Trường ĐH Việt Đức có 20 thành viên, gồm 10 thành viên phía Việt Nam và 10 thành viên phía Cộng hòa Liên bang Đức.

Hiện nay, Ban Giám hiệu của Trường ĐH Việt Đức gồm: GS-TS René Thiele (hiệu trưởng); 2 phó hiệu trưởng là TS Thomas Aulig và TS Hà Thúc Viên.