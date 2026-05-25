ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố quyết định bổ nhiệm TS. Đỗ Tuấn Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội và bổ nhiệm TS Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường. TS Đỗ Tuấn Minh là cựu Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ.

TS Đỗ Tuấn Minh, sinh năm 1970, là cựu sinh viên Khoa Anh Văn khóa 1988-1993 (Khóa 22) của Trường ĐH Ngoại ngữ.

Trong hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, ông đảm nhiệm nhiều vị trí giảng dạy và quản lý tại trường, ghi dấu ấn với tinh thần đổi mới, kết nối và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của môi trường giáo dục ngoại ngữ.

Trước đó, năm 2016, TS Đỗ Tuấn Minh từng được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ và tái bổ nhiệm vào năm 2021. Năm 2023, ông được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Minh cũng đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy nhà trường từ tháng 5/2015 đến nay.