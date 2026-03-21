Theo đài CNN, chính phủ Iran đã xác nhận việc cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz bị tấn công vào rạng sáng 21/3, nhưng khẳng định khu vực này không xảy ra tình trạng rò rỉ phóng xạ.

"Cuộc tấn công là sự tiếp nối của các hành động 'tội ác' do Mỹ và Israel thực hiện. Hành vi này đã vi phạm các quy định và cam kết quốc tế, bao gồm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) cùng các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân liên quan. Tuy vậy, các phương án chuẩn bị trước cùng hệ thống giám sát đã góp phần kiểm soát các nguy cơ rò rỉ phóng xạ", hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: Maxar

Ngược lại, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ "không nắm được bất kỳ thông tin nào về cuộc tấn công nhắm vào cơ sở Natanz". Tuy vậy, Tel Aviv lại cảnh báo về kế hoạch tăng cường không kích trong thời gian tới.

"Trong thời gian tới, cường độ không kích của IDF và quân đội Mỹ sẽ gia tăng đáng kể. Chúng tôi quyết tâm dẫn đầu các cuộc tấn công chống lại chế độ Tehran, qua đó tiêu diệt các chỉ huy và làm suy yếu khả năng chiến lược của đối thủ. IDF rất mạnh, hậu phương của IDF cũng rất vững chắc, chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mọi mối đe dọa an ninh đối với Mỹ và Israel bị loại bỏ", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói.

Theo nguồn tin của báo Times of Israel, Mỹ là bên đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran và vũ khí được Washington triển khai là bom phá boongke GBU-57. Đây là loại bom được sử dụng trong chiến dịch không kích Iran hồi tháng 6 năm ngoái, khiến 2 cơ sở hạt nhân Fordo và Natanz bị hư hại nghiêm trọng.