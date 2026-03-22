Tên lửa Iran. Ảnh: WANA

Hãng tin Tasnim dẫn lời tướng Mousavi nói hôm qua (21/3): "Kể từ giờ phút này, tôi tuyên bố tên lửa của Iran thống trị trên bầu trời Israel". Ông cho biết thêm, Iran sẽ sử dụng các chiến thuật và bệ phóng mới trong các đợt tấn công tên lửa sắp tới, khiến các chỉ huy Mỹ và Israel phải kinh ngạc.

Tướng Maousavi tuyên bố, bầu trời phía nam của Israel sẽ vẫn sáng rực trong nhiều giờ, ám chỉ quyết định của Iran phóng thêm tên lửa vào các mục tiêu của Israel.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, những diễn biến an ninh gần đây cho thấy việc Israel không thể đánh chặn tên lửa ở khu vực Dimona được bảo vệ nghiêm ngặt có thể báo hiệu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc xung đột.

Ông nhấn mạnh, xét về mặt hoạt động thất bại như vậy cho thấy sự suy yếu của hệ thống phòng thủ Israel, khiến bầu trời nước này không được bảo vệ.

Ông Ghalibaf cũng lưu ý, tình hình hiện tại có thể báo hiệu thời điểm thực hiện các kế hoạch đã được thiết kế sẵn và các giai đoạn tiếp theo có thể sớm được tiến hành.

Tờ Times of Israel dẫn tin từ cơ quan y tế nước này cho hay, cuộc tấn công của Iran vào các thành phố phía nam Dimona và Arad ngày 21/3 đã làm hơn 100 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng. Hệ thống phòng không Israel đã không thể chặn được ít nhất 2 tên lửa đạn đạo của Iran.

Tehran trước đó cho biết đã nhắm vào một cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Iran, nằm cách Dimona khoàng 10km và Arad khoảng 30km. Cuộc không kích được thực hiện nhằm trả đũa việc cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran bị oanh tạc một ngày trước.