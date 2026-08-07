Chiều 7/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới" đã bế mạc.

Hội nghị diễn ra trong 1 tuần, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc và có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự các phiên, làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao về nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả các mối quan hệ; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu; nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc và chỉ đạo công tác về đối ngoại Quốc hội với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể về công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân...

Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.

Đây là hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau khi Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển sau Hội nghị Trung ương 3, trong đó yêu cầu đẩy mạnh đối ngoại trong tất cả các khâu.

Lần đầu tiên có phiên họp do 3 Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Ngoại giao đồng chủ trì

Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Qua 20 phiên họp với gần 250 phát biểu và hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện thế giới, khu vực; nhận diện cơ hội, thách thức đặt ra đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị cũng làm rõ ba vấn đề là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước gắn với hai mục tiêu 100 năm; hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế và hiểu đúng, quán triệt các tư tưởng, quan điểm và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, chủ động, sáng tạo, đổi mới về tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện, đạt nhiều thành tựu.

Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, toàn ngành hiểu đúng về trách nhiệm và vinh dự lịch sử trong giai đoạn mới của đất nước, lĩnh hội sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu bế mạc

Bộ trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ ngoại giao tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, xây dựng ngành và bảo vệ chính trị nội bộ; chuyển đổi số, cải cách hành chính mạnh mẽ; tích cực phát huy tinh thần tự học; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí; gắn chặt kỷ luật, kỷ cương với công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh toàn ngành cần tăng cường hơn nữa nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.

Sau hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong nước và các cơ quan đại diện phải khẩn trương tạo ra sản phẩm cụ thể; xác định nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm trong triển khai toàn diện các văn kiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như kết quả của hội nghị.

Bộ trưởng cũng lưu ý tích cực thúc đẩy ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước...