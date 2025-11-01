Ngày 1/11, tại Kuala Lumpur, Malaysia, hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác gồm: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Ảnh: BQP

Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin cho biết, hội nghị năm nay đánh dấu chặng đường 15 năm hợp tác quan trọng của ADMM+ do ASEAN dẫn dắt.

ADMM+ đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cơ chế tham vấn cấp chính sách và hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh cấp Bộ trưởng Quốc phòng; đồng thời, có những bước chuyển mình, phát triển phù hợp với nhu cầu cũng như tình hình thực tế.

Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các đối tác ngày càng thực chất, Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin bày tỏ hy vọng ADMM+ lần thứ 12 tiếp tục là cơ hội để thúc đẩy hợp tác quốc phòng hiệu quả hơn.

Trong phát biểu với chủ đề “nhìn lại chặng đường 15 năm ADMM+ và định hướng hợp tác cho tương lai”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh ADMM+ lần thứ 12 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển.

Chính tại thủ đô Hà Nội vào năm 2010, ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức, đặt nền móng cho một cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh hiệu quả, thực chất, nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả thành viên.

Nhìn lại chặng đường 15 năm, Bộ trưởng khẳng định, ADMM+ đã chứng tỏ được giá trị và vai trò trong quản lý an ninh khu vực, đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á; trở thành trụ cột về hợp tác quốc phòng - an ninh trong cấu trúc an ninh khu vực.

Củng cố lòng tin chiến lược là nền tảng cho mọi hoạt động hợp tác

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại. Xung đột vũ trang, căng thẳng tại các điểm nóng, cùng thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong bối cảnh đó, ADMM+ cần nỗ lực và gắn kết hơn để ứng phó hiệu quả các vấn đề hiện có và những thách thức mới nổi.

Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược, vốn là nền tảng cho mọi hoạt động hợp tác. Các nước cần đẩy mạnh đối thoại cởi mở, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 12. Ảnh: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết ASEAN cũng như giữa ASEAN và các đối tác; thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.

"Một ASEAN đoàn kết, tự cường và chủ động chính là hạt nhân cho sự thành công của ADMM+", Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các nước đối tác tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cùng ASEAN định hình một chương trình nghị sự chung, hài hòa lợi ích, đóng góp tích cực vào việc duy trì môi trường an ninh chung.

Trên cơ sở sự tin cậy và tình đoàn kết, Bộ trưởng đề nghị nâng tầm hợp tác quốc phòng thực chất, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và thách thức mới nổi. Các bên cần nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực mới về an ninh mạng, chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng, bảo đảm các công nghệ này được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Bộ trưởng cũng cho rằng cần gắn việc nâng cao năng lực ứng phó thách thức an ninh chung với tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo sự tự cường và tính bền vững của hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các nước đối tác, với thế mạnh của mình, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực chung.

Các thách thức an ninh hiện nay đều mang tính xuyên quốc gia, không một quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết. Vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, tất cả phải cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực để cùng nhau ứng phó hiệu quả.

Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng các nước ASEAN và các nước đối tác đóng góp cho một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển; bày tỏ tin tưởng rằng, với thiện chí và nỗ lực chung, ADMM+ sẽ tiếp tục phát triển, thực sự là một hình mẫu hợp tác thành công.

Nhân dịp tham dự Hội nghị ADMM+ lần thứ 12, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xúc với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyuback, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Oleg Saveliev.