Theo đài RT, Thủ tướng Latvia Evika Silina ngày 10/5 đã thông báo quyết định bổ nhiệm Đại tá Raivis Melnis làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, thay cho ông Andris Spruds.

"Sự cố liên quan đến UAV Ukraine đã cho thấy rõ rằng người đứng đầu Bộ Quốc phòng không thể thực hiện được cam kết về một bầu trời an toàn cho đất nước chúng ta. Ông Spruds đã đánh mất cả lòng tin của tôi và lòng tin của công chúng", Thủ tướng Silina cho biết.

Trong khi đó, ông Spruds thừa nhận Latvia đã trải qua một vài sự cố nghiêm trọng liên quan đến UAV trong những tuần gần đây, nhưng khẳng định Bộ Quốc phòng Latvia vẫn cam kết bảo vệ không phận đất nước và an toàn công cộng.

Vào ngày 7/5, 2 UAV của Ukraine đã bất ngờ xâm phạm không phận Latvia. Một chiếc trong số này đã đâm vào kho chứa dầu ở gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40km, trong khi chiếc còn lại chưa được tìm thấy. Vụ việc này làm nổi bật những căng thẳng và lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng ở các quốc gia vùng Baltic giữa lúc cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha sau đó đã xác nhận các UAV trên của Kiev, nhưng giải thích rằng chúng bay vào không phận Latvia do "ảnh hưởng từ các hệ thống tác chiến điện tử của Nga". Ông Sibiga cũng xin lỗi Estonia, Lithuania và Phần Lan vì những sự cố tương tự.

Liên quan đến vấn đề trên, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur ngày 10/5 đã đề nghị Ukraine không sử dụng không phận Estonia để tiến hành các cuộc không kích bằng UAV nhắm vào Nga.

"Ukraine sẽ phải giải thích chính xác họ muốn làm gì. Cách đơn giản nhất để tránh những sự cố liên quan đến UAV lặp lại là Kiev phải kiểm soát chúng tránh xa lãnh thổ Estonia", ông Pevkur nhấn mạnh.