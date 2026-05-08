Một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine có thể là nguyên nhân gây hư hại cho các bể chứa nhiên liệu rỗng ở Latvia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho rằng Kiev không nên bị đổ lỗi cho những sự cố như vậy.

Theo RT, gần đây một số quốc gia thành viên NATO giáp biên giới với Nga đã lên tiếng về các trường hợp UAV Ukraine xâm nhập không phận của họ và rơi thay vì tấn công các mục tiêu bên trong Nga.

Các quan chức Latvia cho biết, hai chiếc UAV đã xâm nhập vào nước này 6 rạng sáng 7/5 qua. Một chiếc vẫn mất tích, trong khi chiếc còn lại gây ra hỏa hoạn gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40km.

Ông Andris Spruds tuyên bố: "Ukraine có mọi quyền tự vệ". Quan chức này nói thêm, các sự cố liên quan đến máy bay nước ngoài xâm nhập không phận Latvia sẽ tiếp diễn chừng nào xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được giải quyết và đổ lỗi cho Moscow về điều này.

Phản ứng này trái ngược với phát biểu của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo. Ông Orpo cho biết, mặc dù Phần Lan ủng hộ Ukraine nhưng ông đã nói với Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp ở Armenia rằng Phần Lan coi việc máy bay Kiev xâm phạm không phận của nước này là “không thể chấp nhận được”.

Nhà chức trách Nga trước đây đã cáo buộc các thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine sử dụng không phận để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong Nga, đặc biệt là ở vùng Leningrad phía tây bắc.

Những thông tin mới nhất về việc UAV Ukraine rơi xuống các quốc gia NATO bắt đầu từ cuối tháng 3, khi Kiev tập trung tấn công các cảng xuất khẩu dầu của Nga trên Biển Baltic. Lithuania, Latvia, Estonia và Phần Lan, các quốc gia nằm trên tuyến đường bay từ Ukraine đến vùng Leningrad, đều bị ảnh hưởng.