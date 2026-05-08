Trao đổi với các phóng viên hôm 7/5, ông Ushakov thừa nhận các cuộc tiếp xúc do Mỹ làm trung gian với Ukraine đã bị đình trệ sau cuộc đàm phán gần đây nhất diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 2. Quan chức này nói, kể từ đó, “các đại diện Mỹ đã bận tâm đến một vấn đề khác, nghiêm trọng hơn”, ám chỉ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Ông Ushakov lưu ý các cuộc đối thoại thực chất chỉ xoay quanh “một bước đi nghiêm túc” mà Kiev phải thực hiện để thúc đẩy đáng kể tiến trình giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

“Mọi người, kể cả các nhà đàm phán Ukraine đều hiểu rằng Kiev hiện cần thực hiện một bước đi nghiêm túc. Sau đó, thứ nhất là hành động quân sự sẽ chấm dứt và thứ hai là triển vọng cho các cuộc đối thoại nghiêm túc về một giải pháp lâu dài hơn cho vấn đề này sẽ được mở ra”, trợ lý của Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.

Theo đài RT, phát biểu trên của ông Ushakov dường như ám chỉ việc Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực thuộc vùng Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Kiev, động thái Moscow đã yêu cầu từ lâu nhưng liên tục bị Kiev bác bỏ.

Tình trạng của Donbass, vùng miền đông Ukraine đã bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga vào năm 2022, vẫn là một trong những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình khi Moscow và Kiev duy trì lập trường đối lập về vấn đề này. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi khu vực là một bước đi thiết yếu để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho các cuộc thương lượng tiếp theo về một giải pháp bền vững.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần từ chối nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào, đồng thời khẳng định rằng việc giành lại các khu vực đã sáp nhập vào Nga vẫn là một trong những mục tiêu tối thượng của họ.

Hồi tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Mỹ đã gây áp lực buộc Kiev chấp nhận các điều khoản của Moscow, kể cả việc đảm bảo an ninh cho Ukraine phụ thuộc vào việc nước này nhượng lại toàn bộ lãnh thổ tranh chấp ở Donbass cho Nga. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ tuyên bố này và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc ông Zelensky"nói dối".

Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về yêu cầu do trợ lý của Tổng thống Nga mới nêu ra.