Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu chiến Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tờ Kyiv Post dẫn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vụ việc trên là một phần trong cuộc tấn công diễn ra vào đêm 7/5, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ do Nga kiểm soát và dọc theo tiền tuyến.

Quân đội Ukraine cho hay, tàu Project 22800 Karakurt có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr, loại tên lửa mà Nga đã nhiều lần sử dụng trong chiến dịch nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trong suốt cuộc xung đột. “Mức độ thiệt hại đang được làm rõ”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm.

Ukraine cũng cho biết, lực lượng nước này đã tấn công một sở chỉ huy của Nga ở Sosnivka thuộc vùng Luhansk và một trung tâm chỉ huy máy bay không người lái gần Yasne ở vùng Donetsk. Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào một kho đạn dược ở Kalmykivka và một kho nhiên liệu và chất bôi trơn gần Smolianynove ở vùng Luhansk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, quân đội nước này cũng tấn công các cụm quân Nga gần Dersove ở vùng Donetsk và Smilyve ở vùng Zaporizhzhia. Tuyên bố của bộ này viết: "Lực lượng Quốc phòng Ukraine sẽ tiếp tục tấn công có hệ thống các mục tiêu của kẻ thù cho đến khi Nga hoàn toàn chấm dứt hành động vũ trang chống lại Ukraine".

Vụ tấn công nhằm vào tàu chiến lớp Karakurt của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nỗ lực nhắm mục tiêu vào hệ thống hậu cần quân sự, cơ sở hạ tầng chỉ huy và tài sản hải quân của Nga ngoài tiền tuyến, phù hợp với Chiến lược Lớn của nước này.