Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 đã đưa ra điều kiện để tổ chức gặp mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo sau lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng.

"Phía Ukraine và ông Zelensky thường nói về một cuộc gặp trực tiếp, và chúng tôi chưa bao giờ từ chối. Tôi sẵn sàng gặp ông ấy ở bất kỳ đâu, kể cả một nước thứ ba, nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên phải đạt được thỏa thuận cuối cùng về một hiệp định hòa bình lâu dài", ông Putin cho biết.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Ukraine phải là "bước ký kết cuối cùng trong việc chấm dứt xung đột", chứ không phải là một cuộc đàm phán.

"Các bên có thể thảo luận hết ngày này sang ngày khác mà không đạt được kết quả nào. Việc hoàn tất toàn bộ nội dung thỏa thuận là của các chuyên gia, khi mọi thứ sẵn sàng thì mới là lúc lãnh đạo gặp mặt để ký kết", ông Putin nói.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin cũng nhận định rằng cuộc xung đột ở Ukraine "đang dần đến hồi kết". Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ rằng Ukraine đã từ chối cuộc trao đổi tù binh gần nhất dự kiến diễn ra vào ngày 9/5, với lý do là "cần thêm thời gian để chuẩn bị".

Cũng theo chủ nhân Điện Kremlin, giới chức phương Tây là bên phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng Ukraine và họ vẫn đang muốn mở rộng NATO về phía đông. "Họ đã lừa dối tất cả mọi người, nhưng giờ đây lại công khai thừa nhận. Chuỗi diễn biến liên quan đến việc mở rộng NATO và chính sách của phương Tây trong nhiều năm qua đã dẫn tới tình hình hiện nay ở Ukraine", ông Putin nhận xét.