Theo báo Guardian, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố thông tin trên trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 8/5.

“Lễ kỷ niệm này ở Nga là Ngày Chiến thắng và ở Ukraine cũng vậy vì họ là một phần và là yếu tố quan trọng trong Thế chiến II. Lệnh ngừng bắn lần này sẽ bao gồm việc tạm ngừng mọi hoạt động quân sự và trao đổi tù binh với 1.000 người mỗi bên. Tôi trực tiếp đưa ra yêu cầu về lệnh ngừng bắn và tôi rất trân trọng sự đồng thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky”, ông Trump viết.

Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó xác nhận thông tin về thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump công bố. “Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của Nga về việc trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Việc ngừng bắn cũng được thiết lập trong các ngày 9, 10 và 11/5”, ông Zelensky nói.

Người đứng đầu Kiev cũng gửi lời cảm ơn đến ông Trump và các nhà đàm phán Mỹ, đồng thời hy vọng Washington sẽ đảm bảo Moscow sẽ thực hiện đầy đủ các thỏa thuận.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Yuri Ushakov, trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn lần này "ra đời từ cuộc điện đàm gần đây giữa ông Putin và ông Trump khi hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng”.