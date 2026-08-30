Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì một cuộc họp. Ảnh: Pongyang Times

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Song-gi, Giám đốc Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Ông No bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng và không còn nằm trong ban lãnh đạo trung ương của đảng. Ông No sau đó được bổ nhiệm làm Phó ban thứ nhất của ban Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

Theo KCNA, quyết định cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự cấp cao được đưa ra tại cuộc họp lần thứ hai của Quân ủy Trung ương khóa 9 của WPK, diễn ra một ngày trước đó dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Cuộc cải tổ nhân sự lãnh đạo của Triều Tiên diễn ra ngay sau khi cuộc tập trận thường niên chung giữa Hàn Quốc và Mỹ kết thúc. Các cuộc tập trận này thường xuyên bị Bình Nhưỡng lên án là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Triều Tiên. Năm nay, cuộc tập trận đặc biệt được chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút ngắn thời gian diễn tập.

Ông Trump chỉ trích các cuộc tập trận là hành động mang tính khiêu khích đối với Triều Tiên, đồng thời chỉ trích Seoul vì không ủng hộ chiến dịch của ông nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ cũng dành lời khen cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người mà ông đã hai lần gặp trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.