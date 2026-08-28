Theo Yonhap, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 27/8 đã lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay.

"Việc ông Trump và ông Kim gặp mặt là rất quan trọng, các nhà lãnh đạo cần đối thoại trực tiếp với nhau. Những ý kiến trái ngược về Triều Tiên không nên cản trở các nỗ lực ngoại giao", ông Grossi cho biết.

Người đứng đầu IAEA sau đó lấy dẫn chứng về nỗ lực làm trung gian của Mỹ trong việc giải quyết xung đột Ukraine, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp cấp cao.

"Việc Tổng thống Trump gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mang lại hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Đằng sau những cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo là một cuộc đối thoại, nơi các bên tìm cách đạt được một kết quả cụ thể", ông Grossi nói.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh:Yonhap

Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Trump đang thúc đẩy một cuộc gặp với ông Kim Jong Un bên lề Hội nghị cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã có 3 lần gặp mặt trực tiếp với ông Kim để bàn về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo giới quan sát, những nỗ lực của Mỹ nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên đang nhận được những phản ứng trái chiều. Một số ý kiến cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim có thể làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngược lại, một số người lo ngại điều này có thể tiếp tục củng cố vị thế của Bình Nhưỡng, trong khi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên vẫn chưa đạt được.