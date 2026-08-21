Theo Yonhap, bà Kim Yo-jong ngày 20/8 đã bình luận về phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liên quan đến việc Mỹ cắt giảm quy mô của các cuộc tập trận chung giữa Washington và Seoul.

"Cách Hàn Quốc phản ứng trước động thái của Tổng thống Donald Trump thật vụng về. Việc Mỹ bất ngờ cắt giảm quy mô tập trận đã đẩy Seoul vào thế khó, khi phải hủy bỏ 'những trò chơi chiến tranh' mà họ rất ưa thích. Đây là 'rắc rối' chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn, khi quy mô một cuộc tập trận bị thu hẹp mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào trước đó. Thế giới đang chứng kiến ​​các khoản hỗ trợ an ninh của Mỹ không còn miễn phí nữa", bà Kim cho biết.

Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ảnh: Yonhap

Cũng theo em gái của ông Kim Jong Un, những phát biểu "trái ngược" của Tổng thống Lee đang thể hiện rõ sự bất an và sốt ruột của Hàn Quốc. "Việc thu hẹp quy mô tập trận là một thảm họa rõ ràng với chính quyền Hàn Quốc", bà Kim nhận xét.

Trước đó, Tổng thống Lee mô tả việc Mỹ cắt giảm quy mô tập trận là "quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm kiến ​​tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, vượt qua sự thù địch và đối đầu". Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn tự do Ulchi" giữa Washington và Seoul sẽ kết thúc vào ngày 21/8, rút ngắn 5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Tới sáng 21/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng xác nhận việc Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía đông bán đảo trong ngày 20/8.

"Các tên lửa đã bay khoảng 300km trước khi rơi xuống biển. Vụ phóng tên lửa đạn đạo là hành động nghiêm trọng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã yêu cầu quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận chung với Mỹ", giới chức Hàn Quốc thông tin.