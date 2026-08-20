Theo báo Guardian, ngay sau khi thông báo Mỹ sẽ giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, ông Trump hôm 18/8 cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật. Khi được hỏi liệu ông Kim có phản hồi đề nghị đối thoại của mình hay không, ông Trump đáp: "Có, ông ấy đã phản hồi”.

Tờ Wall Street Journal đưa tin ông Trump đang thúc giục các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với ông Kim, có thể trong chuyến công du châu Á vào tháng 11 tới để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên trong Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào tháng 6/2019. Ảnh: Dong-A Ilbo

Hôm 19/8, khi các phóng viên đặt câu hỏi cho Tổng thống Trump về các cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông đã từ chối tiết lộ hai người có đang liên lạc trực tiếp hay không. Nhưng khi được hỏi liệu có kế hoạch gặp ông Kim vào cuối năm nay hay không, ông Trump cho hay: "Có, tôi sẽ gặp. Tôi hiểu rất rõ ông Kim Jong Un và ông ấy sẽ ổn thôi. Chừng nào chúng ta có một vị tổng thống sáng suốt, ông ấy sẽ ổn. Nếu chúng ta có một vị tổng thống ngốc nghếch, có lẽ tình hình của ông ấy sẽ không còn tốt đẹp như vậy nữa".

Ông Trump cũng đưa ra một tiết lộ khác thường rằng Triều Tiên đang sở hữu “57 vũ khí hạt nhân cực mạnh”.

Tuy nhiên, cùng ngày, bà Kim Yo-jong, người em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhấn mạnh bà "hoàn toàn không biết gì" về các cuộc liên lạc được đề cập. Bà Kim khẳng định dù ông Trump và ông Kim có mối quan hệ tuyệt vời, Mỹ vẫn là “kẻ thù của Bình Nhưỡng”.

"Chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn không thay đổi. Mỹ cùng các thế lực theo đuôi vẫn đang ráo riết thực hiện các hoạt động quân sự thù địch nhắm vào Triều Tiên ngay cả vào thời điểm này", bà Kim, người đang giữ chức trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, phát biểu trong một thông báo do truyền thông nhà nước đăng tải.

Bà Kim cũng bày tỏ hoài nghi về việc liệu anh trai mình có bí mật liên lạc với ông Trump hay không. "Có lẽ đây là vấn đề duy nhất mà tôi không nắm được liên quan đến chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo tối cao", bà Kim phát biểu.

Bà Kim sau đó đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Triều Tiên có kế hoạch triển khai hàng chục nghìn binh sĩ để tham chiến cùng Nga.