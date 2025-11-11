Phát biểu tại tổ đại biểu Cần Thơ và Điện Biên, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá, dự thảo luật có hơi thở thực tiễn lớn. Tuy nhiên, ông bày tỏ băn khoăn khi quy định trách nhiệm của công dân vẫn mang tính nguyên tắc.

"Bên cạnh những người dân phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện đúng quy trình, đúng đối tượng, vẫn có tình trạng một số đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, vu khống", Bộ trưởng nêu ý kiến.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Ông cho rằng, những vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật mà nhiều công dân vẫn cố tình khiếu nại lặp lại thì rõ ràng "phải được quyền lập biên bản và từ chối tiếp nhận".

Từng làm lãnh đạo ở 2 tỉnh, Bộ trưởng Tài chính chia sẻ công việc “vất vả lắm” khi có trường hợp khiếu nại năm này qua năm khác, dù cơ quan chức năng đã giải quyết.

Luật Khiếu nại hiện hành quy định xác định thời hiệu khiếu nại là 90 ngày tính từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi bị khiếu nại. Bộ trưởng phân tích: "Việc nhận được thì dễ nhưng khái niệm 'biết được' là như thế nào? Cần làm rõ điều này".

Luật Tố cáo đã quy định về quyền tố cáo của công dân và thời hạn giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính cho biết, hiện nay luật chưa quy định cụ thể thời hiệu gửi đơn tố cáo lần 2 trong trường hợp người tố cáo không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu.

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị bổ sung quy định về thời hiệu gửi đơn tố cáo lần 2 theo hướng "người tố cáo chỉ được quyền gửi đơn lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết tố cáo lần đầu".

Ông đề xuất thêm, với trường hợp có lý do khách quan, bất khả kháng, thời hạn có thể được kéo dài nhưng không quá 60 ngày. Quá thời hạn trên, cơ quan cấp trên có quyền từ chối thụ lý đơn tố cáo lần 2, trừ trường hợp phát sinh chứng cứ, tài liệu mới làm thay đổi bản chất vụ việc.

Khiếu kiện vượt cấp, đông người đã giảm

Đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) nhận định, dự thảo luật sửa đổi lần này rất mạnh mẽ, có nhiều nội dung mới đã được tiếp thu, như bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, hay quy định cho phép người khiếu nại, tố cáo rút đơn ở bất kỳ thời điểm nào bằng văn bản hoặc biên bản ghi nhận.

“Tôi thấy các nội dung này rất phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đại biểu cho rằng, cần quy định rõ thời gian tối đa tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại. Cụ thể, “khi căn cứ tạm đình chỉ không còn, người giải quyết khiếu nại tiếp tục giải quyết khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Thời hạn tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại sẽ không vượt quá 90 ngày”.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh (Lâm Đồng) cho hay, tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người đã giảm so với trước đây. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều tồn tại trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng sâu chưa tốt, người dân chưa nắm rõ các luật, đặc biệt về đất đai, dẫn đến sự đồng thuận chưa cao.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh. Ảnh: Quốc hội

Công dân gửi đơn tới nhiều cơ quan, đơn vị, thậm chí gửi đến cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. Một số cán bộ, công chức cấp xã phải kiêm nhiệm rất nhiều việc, nên mảng tiếp công dân còn hạn chế về chuyên môn, kiến thức và kỹ năng. Việc phân loại và xử lý đơn thư có lúc còn lúng túng, thiếu chính xác, dẫn đến việc chuyển đơn lòng vòng, không đúng thẩm quyền.

Đại biểu đồng ý với quy định xác thực danh tính của công dân qua hệ thống định danh điện tử quốc gia, nhằm tránh khiếu nại, tố cáo nặc danh. Đây là tình trạng xảy ra nhiều trong thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng, nên việc ban hành quy định này là rất kịp thời.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý Chính phủ bổ sung yêu cầu về bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu tiếp công dân trực tuyến, tránh rò rỉ thông tin cá nhân và vi phạm quyền riêng tư.