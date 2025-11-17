Trong chương trình “Sunday Morning Futures” của kênh Fox News hôm 16/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, thỏa thuận đất hiếm giữa Mỹ và Trung Quốc cho đến nay chưa hoàn tất và “Washington hy vọng sẽ hoàn thành trước thời điểm Lễ Tạ ơn”, tức vào ngày 27/11 tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Fox News

“Tôi tin rằng, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, Bắc Kinh sẽ tôn trọng những điều hai bên đã thống nhất. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc từ chối, chúng tôi có rất nhiều ‘đòn bẩy’ để đáp trả họ. Mọi lựa chọn đều được tính đến, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần tin rằng ông Tập sẽ giữ lời hứa với Tổng thống Trump”, ông Bessent nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ sau đó khẳng định, một khi thỏa thuận giữa nước này và “quốc gia tỷ dân” đạt được, nguồn tài nguyên đất hiếm sẽ được lưu thông tự do “như trước ngày 4/4”, thời điểm Bắc Kinh áp một loạt hạn chế xuất khẩu để đáp trả các đòn thuế do ông Trump ban hành.

Cho đến nay, các quan chức Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về những phát biểu của ông Bessent.

Theo hãng tin Axios, Trung Quốc chiếm ưu thế lớn trong việc khai thác và chế biến đất hiếm, một nguyên tố quan trọng đối với các linh kiện điện tử trong nhiều ngành công nghiệp như ô tô, đồ điện tử và quốc phòng.