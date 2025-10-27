Theo tạp chí Politico, ông Bessent ngày 26/10 mô tả, việc Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất được khung thỏa thuận về thuế quan và đất hiếm là tín hiệu tích cực trước khi các lãnh đạo của 2 nước gặp nhau vào cuối tuần.

"Chúng tôi sẽ không áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa của Trung Quốc từ ngày 1/11. Bắc Kinh cũng đã đồng ý mua thêm một lượng lớn nông sản từ Mỹ. Chúng tôi kỳ vọng Trung Quốc sẽ hoãn thi hành biện pháp mở rộng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản và đất hiếm thêm 1 năm", Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết.

Ông Bessent đánh giá, các cuộc đàm phán với Trung Quốc diễn ra rất tích cực và khung thỏa thuận này sẽ giúp Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có một cuộc tiếp xúc "tuyệt vời".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Bloomberg

Cũng theo ông Bessent, một thỏa thuận về tương lai của ứng dụng TikTok hiện đã được hoàn tất. "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về TikTok sau những cuộc đàm phán ở Madrid. Hai nhà lãnh đạo sẽ hoàn tất giao dịch vào Thứ Năm (30/10) tại Hàn Quốc", ông Bessent nói.

Trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer chia sẻ với Fox News rằng, phái đoàn của 2 bên đã đồng ý hoãn một số biện pháp leo thang và Mỹ có thể tiếp cận thêm nguồn đất hiếm từ Trung Quốc cũng như cân bằng thâm hụt thương mại bằng cách tăng cường xuất khẩu.

Về phía Trung Quốc, trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương nói, Washington và Bắc Kinh đã có cuộc thảo luận "thẳng thắn và sâu sắc". "Chúng tôi đã đạt đồng thuận sơ bộ và tiếp theo sẽ bắt đầu quá trình phê chuẩn nội bộ", ông Lý cho biết.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30/10, bên lề hội nghị APEC.