Ông Trump và ông Tập. Ảnh: Yonhap

Theo báo Guardian và hãng tin CNN, phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi đã đi tới thỏa thuận và hàng năm sẽ đàm phán lại. Song, tôi nghĩ thỏa thuận sẽ kéo dài. Đây là thỏa thuận có thời hạn 1 năm và chúng tôi sẽ gia hạn sau 1 năm nữa".

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết thêm, ông và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí về "gần như mọi thứ", gồm cả thương mại đậu nành và thuế quan liên quan tới fetanyl. "Chúng tôi đã thảo luận về nhiều yếu tố mà các bạn thường nói đến", ông Trump tiết lộ.

Theo Tổng thống Trump, thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm từ 57% xuống còn 47% để đổi lấy việc Bắc Kinh tiếp tục mua đậu nành của Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và trấn áp nạn buôn bán fetanyl bất hợp pháp.

Ông Trump cho biết sẽ tới Trung Quốc vào tháng 4/2026 và ông Tập sẽ đến Mỹ vào một thời điểm sau đó. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) không được đề cập tới trong cuộc gặp giữa hai nguyên thủ.

Ảnh: Yonhap

Tổng thống Trump nói, cuộc gặp với ông Tập là một thành công lớn đồng thời gọi Chủ tịch Trung Quốc là "một nhà lãnh đạo vĩ đại". "Nhìn chung, với thang điểm từ 0 tới 10, trong đó 10 là tốt nhất, tôi có thể nói cuộc gặp vừa diễn ra là 12", Tổng thống Mỹ bày tỏ.

Mặc dù căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã lên cao trong những tuần gần đây do các mối đe dọa thuế quan, nhưng căng thẳng đã hạ nhiệt trước cuộc gặp của ông Trump và ông Tập khi cả hai bên đã đạt được một thỏa thuận khung vào đầu tuần này.

Cuộc gặp Trump - Tập diễn ra ở thành phố cảng Busan của Hàn Quốc sáng nay (30/10). Ông Trump hiện đã rời Hàn Quốc để về Mỹ, kết thúc chuyến công du châu Á. Trong khi đó, ông Tập tiếp tục thăm Hàn Quốc và dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo APEC.