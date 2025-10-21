Theo ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10 đã ký kết thỏa thuận hợp tác khoáng sản chiến lược với Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của xứ sở cờ hoa vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.

"Chúng tôi đã đàm phán về thỏa thuận này suốt một thời gian dài. Trong vòng 1 năm tới, Mỹ sẽ có dư khoáng sản và đất hiếm đến mức không biết dùng vào việc gì. Giá của chúng thậm chí có thể giảm xuống còn 2 USD", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ký thỏa thuận khoáng sản. Ảnh: NYT

Truyền thông địa phương tiết lộ, thỏa thuận này sẽ bơm hàng tỷ USD vào các dự án khai thác và chế biến khoáng sản tại Mỹ và Australia. Dự án đầu tiên là nhà máy tinh luyện gallium (kim loại sử dụng trong công nghệ bán dẫn) ở miền tây Australia, do chính phủ hai nước và Lầu Năm Góc tài trợ. Nhà máy này dự kiến có thể sản xuất 100 tấn gallium mỗi năm, giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nước hiện chiếm tới 90% thị phần tinh luyện toàn cầu.

Trong 6 tháng sắp tới, Washington và Canberra sẽ chi thêm khoảng 3 tỷ USD để đầu tư vào hàng loạt dự án khoáng sản ở khắp các bang và vùng lãnh thổ của Australia. "Thỏa thuận khoáng sản này sẽ đảm bảo nguồn cung cho tàu chiến, xe bọc thép, vũ khí và đạn dược", ông Trump nhấn mạnh.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận với Australia là phản ứng trực tiếp của Washington trước việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, một động thái làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.