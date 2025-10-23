Trả lời các phóng viên hôm 22/10 tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự đoán về những thỏa thuận tiềm năng mà Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được xoay quanh các vấn đề như nông nghiệp và hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/10. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Tôi nghĩ, chúng tôi (Mỹ và Trung Quốc) sẽ đạt được thỏa thuận về mọi thứ. Tôi cho rằng chúng tôi có thể đạt thỏa thuận về đậu nành và những người nông dân. Tôi nghĩ, chúng tôi thậm chí có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân. Mọi người biết đấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm lần trước đã nhắc với tôi về vấn đề hạt nhân”.

Theo ông Trump, Mỹ là quốc gia có nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới, tiếp đó là Nga và đứng thứ 3 là Trung Quốc. “Chúng ta đang nói đến việc giảm căng thẳng. Mỹ và Nga đã thảo luận về vấn đề này và tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ thêm Trung Quốc vào nữa”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ có phát biểu trên trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh thời gian qua đã căng thẳng về một số vấn đề thương mại song phương, nhất là đất hiếm.

Theo báo The Hill, vào cuối tháng này, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến công du Hàn Quốc và tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Dự kiến, ông Trump sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề sự kiện.