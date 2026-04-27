Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính làm Tổ trưởng tổ công tác thay ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng.

Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính.

Nhiệm vụ của tổ công tác bao gồm: rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập.

Tổ công tác tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng. Tổ công tác cũng có chức năng tham mưu cho Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung vượt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê Bắc Ninh, trình độ cử nhân Tài chính - tín dụng, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội các khóa 15, 16.

Trong quá trình công tác, ông Ngô Văn Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Tài chính trong giai đoạn 1995-2016. Từ năm 2017 đến 2019, ông giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Sau đó, ông được điều động về công tác tại tỉnh Hòa Bình (cũ), lần lượt giữ các chức vụ Phó bí thư tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Từ tháng 7/2022, ông giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 10/2022, ông được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng thời là ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài chính tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 vào đầu tháng 4 vừa qua.