Siết cho thuê căn hộ theo ngày, giá thuê dài hạn có giảm?

Trước quy định mới về xử phạt hành vi sử dụng căn hộ chung cư không đúng mục đích theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, chủ nhà lo ngại có thể bị phạt tới 130 triệu đồng nếu tiếp tục hoạt động.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc phụ trách DKRA Consulting kiêm Giám đốc Đầu tư DKRA Group, cho hay Nghị định 339 sẽ tác động rõ đến thị trường căn hộ cho thuê ngắn ngày tại các đô thị lớn, trong đó có TPHCM. Tuy nhiên, nhu cầu lưu trú ngắn hạn được dự báo vẫn tồn tại, trong khi thị trường có thể bước vào giai đoạn tái cơ cấu nguồn cung.

Theo ông Thắng, mức phạt 100-130 triệu đồng đối với cá nhân sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở sẽ khiến rủi ro pháp lý khi khai thác căn hộ ngắn ngày tăng đáng kể.

Cư dân HH Linh Đàm lo lắng, đề xuất phương án xử lý dự án vi phạm của Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Danh sách gồm các dự án: CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm và khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Trong đó, tổ hợp HH Linh Đàm là một trong những khu nhà ở có quy mô lớn nhất. Tổ hợp gồm 12 tòa nhà với tổng số gần 9.000 căn hộ. Đây là khu dân cư có mật độ cao, người dân đã sinh sống ổn định trong hơn một thập kỷ.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà chỉ được phép xây dựng 27 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng từ 36-41 tầng, vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt. Ảnh: Hồng Khanh

Theo kế hoạch, thành phố sẽ xác định cụ thể số lượng, diện tích hiện trạng và vị trí các căn hộ được xây dựng tại từng tầng của từng tòa nhà.

Sau khi rà soát hiện trạng, Hà Nội dự kiến phân loại các hạng mục công trình, căn hộ và tòa nhà thành 2 nhóm: được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ. Việc rà soát, tổng hợp số liệu dự kiến được thực hiện trong tháng 10-11.

Chủ nhà phố ở TPHCM rao bán 36 tỷ, khách chỉ muốn mua 31-32 tỷ

Một căn nhà phố tại Khu đô thị Van Phuc City, phường Hiệp Bình, TPHCM được chủ nhà rao bán 36 tỷ đồng. Sau nhiều tháng chưa tìm được người mua, giá giảm xuống 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo môi giới tên Nam, những khách hàng thực sự quan tâm chỉ chấp nhận mức giá khoảng 31-32 tỷ đồng.

Tình trạng giá rao một đằng, giá khách trả một nẻo đang xuất hiện ở phân khúc nhà phố, biệt thự tại TPHCM. Khảo sát của PV VietNamNet tại nhiều khu vực cho thấy, nhiều chủ nhà đã điều chỉnh giá bán nhưng mức giảm chưa đủ để tạo ra giao dịch.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực miền Nam Batdongsan, nhận định, giá nhà riêng, nhà phố đang chịu áp lực điều chỉnh khi thanh khoản và nhu cầu mua suy yếu.

Lý do 92% người có nhu cầu mua nhà ở xã hội chưa từng nộp hồ sơ

Phát biểu tại hội thảo Nghiên cứu phát triển chính sách tạo lập thị trường nhà ở xã hội tại Việt Nam, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM), cho rằng phát triển nhà ở xã hội là bài toán phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa kinh tế, doanh nghiệp và Nhà nước.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Theo ông Khánh, cần mở rộng cách tiếp cận từ “nhà ở xã hội” sang “nhà ở vừa túi tiền”, bởi thị trường đang có khoảng trống giữa người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội và người có khả năng mua nhà thương mại. Đây chủ yếu là người trẻ, công nhân, viên chức và các gia đình có thu nhập trung bình.

Số liệu đáng chú ý được đưa ra tại hội thảo là có tới 92% người được khảo sát chưa từng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội dù có nhu cầu.

Chủ căn hộ cần kiểm tra gì trước khi cho thuê ngắn ngày để không bị phạt?

Liên quan đến quy định xử phạt hành vi sử dụng căn hộ chung cư không đúng mục đích theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Đỗ Thanh Lâm (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng cần phân biệt rõ giữa căn hộ để ở đơn thuần và căn hộ thuộc nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp. Đây là yếu tố quan trọng để xác định một căn hộ có thể được khai thác làm cơ sở lưu trú du lịch hay không.

Theo luật sư, có thể phân biệt hai trường hợp để xem xét việc khai thác căn hộ: căn hộ thuộc nhà chung cư có mục đích để ở và căn hộ thuộc nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, trong đó công năng cụ thể của từng căn hộ phải được xác định theo hồ sơ pháp lý của dự án.

Trên thực tế, có nhiều loại hình bất động sản được quảng bá với các tên gọi như officetel, condotel, căn hộ du lịch... nhưng việc có được phép khai thác lưu trú hay không phải căn cứ vào hồ sơ pháp lý, công năng được phê duyệt và quy định áp dụng đối với từng dự án.