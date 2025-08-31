Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật Xây dựng, trong đó có nhiều đề xuất liên quan đến thiết kế, hình thức quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng và quy định về cấp giấy phép xây dựng.

Đối với quy định về cấp giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất áp dụng nguyên tắc: từ giai đoạn chuẩn bị đến khi khởi công công trình xây dựng hoặc dự án, cơ quan quản lý chỉ kiểm soát một lần duy nhất.

Theo đó, các công trình thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thì không phải cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh quy mô lớn hoặc công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng).

Đối với các công trình còn lại, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện quản lý thông qua thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa quy định về cấp giấy phép xây dựng. Ảnh: Hồng Khanh

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất đơn giản hóa tối đa về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng theo hướng: Tất cả các công trình thuộc diện này sẽ được thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình; đơn giản hóa về hồ sơ và điều kiện phải phù hợp với quy hoạch và mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, Bộ đề xuất nâng cao trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế trong việc đảm bảo an toàn công trình, cơ quan cấp phép chỉ thực hiện kiểm tra kết quả thực hiện của tư vấn.

Đáng chú ý là đề xuất giảm tối đa thời gian thực hiện cấp giấy phép (dự kiến tối đa 7 ngày). Các nội dung cụ thể sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết.

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng

Theo dự thảo, giấy phép xây dựng gồm 3 loại: giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình; giấy phép xây dựng có thời hạn.

Dự thảo quy định, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng ngoại trừ một số trường hợp như công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp; công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt; công trình thuộc dự án đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt; công trình xây dựng tạm theo quy định tại luật này...

Về điều kiện để cấp giấy phép xây dựng, dự thảo quy định các công trình, dự án cần phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác.

Ngoài ra, công trình, dự án cần phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn hoặc quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt, đồng thời phù hợp chức năng sử dụng đất theo pháp luật về đất đai.

Cùng với đó, thiết kế phải đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận; thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết dự thảo Luật Xây dựng: