UBND TP Hà Nội vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ tại các khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và vùng lân cận.

Tổng mức vốn của dự án dự kiến khoảng 869 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý III/2026, trong đó hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng công trình này nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng. Đồng thời, giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Cơn mưa lớn sáng 7/10 khiến nước ngập sâu ở nhiều khu vực trong khu đô thị Đoàn Ngoại giao, Hà Nội. Ảnh: N.P. Đức Trung

Dự án cũng nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch (giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra...) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố là đơn vị quản lý, thực hiện xây dựng công trình và là chủ đầu tư dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị đủ điều kiện, năng lực xây dựng theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố cũng được giao rà soát chi tiết các hạng mục dự kiến để có phương án xử lý phù hợp trong trường hợp khối lượng thi công trùng lặp với các công trình khác, nhằm tránh lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô chủ trì tổ chức thực hiện giải tỏa mặt bằng, bàn giao mặt bằng và tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

Vừa qua, trong các trận mưa lớn vào tháng 9 và tháng 10, tại các khu đô thị như Resco, Ecohome, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra... đều bị ngập úng nghiêm trọng, có khu vực nhiều ngày sau mưa nước vẫn chưa tiêu thoát.