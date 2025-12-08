Công dân Phùng V.V. hỏi: Giám đốc Công ty TNHH một thành viên, hằng tháng đóng BHXH đầy đủ theo quy định, vậy có được mua nhà ở xã hội không?

Trả lời vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, điều kiện mua nhà ở xã hội được xác định theo quy định về đối tượng, điều kiện về nhà ở và thu nhập; pháp luật không đặt ra yêu cầu về thời gian hoặc mức đóng bảo hiểm xã hội.

Hàng trăm người đội mưa rét chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Điều 76 và Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 có quy định về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Điều 29, Điều 30 của Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025 của Chính phủ) đã nêu rõ điều kiện về nhà ở và thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Về các mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9 Thông tư số 05/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 32/2025).

Trên cơ sở các quy định trên, Bộ Xây dựng đề nghị công dân nghiên cứu, thực hiện.