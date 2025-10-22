Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T (Địa chỉ trụ sở chính: BT20, ô đất TT2 Đô thị Phùng Khoang, TP Hà Nội) số tiền 113 triệu đồng.

Công ty trên kinh doanh sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional (số tiếp nhận Phiếu công bố: 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/9/2023) có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

Sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional quảng cáo trên mạng. Ảnh: Desembre.

Ngoài ra, sản phẩm có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật; quảng cáo vượt quá công dụng sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết thêm, ngoài phạt tiền, Cục Quản lý Dược còn buộc công ty phải thu hồi, tiêu hủy sản phẩm. Trước đó, Cục Quản lý Dược đã thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm này.

Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T cần phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20/10.

Sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional được quảng cáo giúp phân giải các phân tử mỡ, giải tỏa các bó cơ căng cứng để thúc đẩy tuần hoàn lưu thông máu do một công ty của Hàn Quốc sản xuất.

Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả Ba loại dầu gội đầu và dung dịch vệ sinh phụ nữ nhãn hàng Vinamake bị thu hồi trên toàn quốc do không có một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, công an xác định đó đều là hàng giả.

Thu hồi lô kem chống nắng ghi nhãn SPF 50 nhưng thực tế chỉ đạt 12,7 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do ghi nhãn chỉ số chống nắng 50 nhưng thực tế chỉ đạt 12,7.