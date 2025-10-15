Danh sách 6 loại dầu ăn gồm: Dầu thực vật Chica, Dầu đậu nành Chica, Dầu thực vật Tamin Gold, Dầu thực vật Goldmax, Dầu thực vật Tốt, Dầu thực vật Megafood.

Tối 14/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên thông tin những sản phẩm dầu trên đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một trong những loại dầu ăn giả, kém chất lượng. Ảnh: CQCA.

Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, qua quá trình điều tra và xác minh tại địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), cơ quan chức năng đã phát hiện đơn vị này sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm dầu thực vật là hàng kém chất lượng, hàng giả.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nêu trên. Đồng thời, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.

