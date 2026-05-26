Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp hướng dẫn người dân nhận biết và xử trí kịp thời say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ trong bối cảnh nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khô nóng năm nay xuất hiện sớm với số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, các vấn đề sức khỏe thường gặp nhất trong mùa hè là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu do tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Hà Nội đang đối diện với những ngày nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Nam Khánh

Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất bao gồm:

- Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.

- Người lao động cường độ cao ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức (nông dân, công nhân lò gạch, luyện kim...).

- Người mắc bệnh mạn tính: Tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, đái tháo đường.

Theo các chuyên gia, biểu hiện của các vấn đề sức khỏe phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng và mức độ tăng thân nhiệt:

- Mức độ nhẹ: Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút.

- Mức độ nặng: Người bệnh có biểu hiện đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê. Nghiêm trọng hơn là tình trạng trụy tim mạch (tim đập nhanh, tụt huyết áp...) và có thể dẫn đến tử vong.

Khi gặp nạn nhân bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện, người xung quanh cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp xử trí phù hợp.

Đối với mức độ nhẹ, người dân cần chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng hoặc cởi bớt quần áo bên ngoài, lau cơ thể bằng khăn mát, đặt khăn thấm nước tại các vị trí mạch lớn như nách, bẹn, hai bên cổ để hạ nhiệt.

Nếu nạn nhân còn tỉnh táo, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Tốt nhất là nước có bổ sung muối và khoáng chất như Oresol pha đúng liều lượng.

Nếu họ bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị co rút; tránh để nhiều người vây quanh; các biểu hiện sẽ giảm dần sau 10-15 phút.

Nếu nạn nhân xuất hiện các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình chờ xe cấp cứu, người xung quanh cần chủ động thực hiện các bước sơ cứu nhẹ cho bệnh nhân để giảm thiểu tối đa tổn thương não và các cơ quan nội tạng.