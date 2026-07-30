Ngày 30/7, bác sĩ Nguyễn Biên Thùy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chia sẻ lại hình ảnh ê-kíp cấp cứu cho chồng một sản phụ ngất xỉu khi đồng hành cùng vợ sinh con.

Bác sĩ Thùy cho hay, bệnh viện luôn trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng các gia đình đón con chào đời. Vì vậy, đơn vị luôn tạo điều kiện để người chồng vào đồng hành cùng vợ, chụp ảnh lưu giữ những giây phút ngập tràn hạnh phúc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đồng hành cùng vợ trong phòng mổ. "Chồng ngất xỉu khi vợ mổ đẻ, bác sĩ gây mê lại thêm việc cấp cứu cho chồng. Bệnh viện rất ủng hộ những khoảnh khắc đầy xúc động của gia đình khi đón thành viên mới nhưng cần có sự cân nhắc trước”, bác sĩ Thùy viết.

Chồng sản phụ ngất xỉu khi chứng kiến khoảnh khắc con chào đời. Ảnh: BSCC

Chiều cùng ngày, xác nhận với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sự việc diễn ra vào sáng 30/7 tại Khoa Mổ dịch vụ Gây mê hồi sức.

Cụ thể, người chồng đăng ký dịch vụ đồng hành để động viên tinh thần cho vợ trong thời khắc thiêng liêng. Tuy nhiên, khi vừa chứng kiến con cất tiếng khóc chào đời, vì quá xúc động, anh bất ngờ ngất xỉu.

Sự cố hy hữu khiến các bác sĩ vừa hoàn thành ca mổ đẻ cho sản phụ lại phải lập tức chuyển sang "cấp cứu" cho người chồng. Anh được đưa lên cáng ra ngoài phòng mổ và đã tỉnh lại trên đường chuyển đến khu hồi sức.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Quang Minh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay, mô hình cho người nhà vào phòng mổ đồng hành cùng sản phụ đã phổ biến trên thế giới nhưng mới được triển khai tại bệnh viện thời gian gần đây.

Người chồng chỉ vào phòng mổ trong khoảng 5 phút ngắn ngủi ngay trước thời điểm em bé ra đời. Để đảm bảo an toàn, người nhà phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh, sát khuẩn, thay trang phục chuyên dụng và được hướng dẫn di chuyển tránh va chạm vào thiết bị y tế.

Bác sĩ Minh cho biết thêm, khu vực phẫu thuật của mẹ được che chắn cẩn thận bằng tấm vải vô trùng, người chồng hoàn toàn không nhìn thấy máu hay các thao tác phẫu thuật. Em bé khi trao cho mẹ cũng đã được lau sạch sẽ và thực hiện áp da. Do đó, người chồng ngất xỉu chủ yếu xuất phát từ tâm lý quá xúc động trước thời khắc con chào đời.