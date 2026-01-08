Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà - nơi một thiếu niên mới tử vong, gây bức xúc trong dư luận.

Theo Bộ Y tế, căn cứ Điều 50 Nghị định số 103 ngày 12/9/2017 của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Để tăng cường công tác quản lý, chăm sóc và trợ giúp trẻ em cũng như các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bên trong trung tâm CTXH Hải Hà. Ảnh: Phạm Công

Song song với việc xử lý vụ việc cụ thể, Bộ Y tế đề nghị tỉnh Quảng Ninh tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn. Qua đó, tỉnh kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp trẻ em, bảo đảm các cơ sở hoạt động đúng nội dung được cấp phép, tuân thủ đầy đủ quy định tại Nghị định 103/2017.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở; theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp cho trẻ em, người yếu thế. Trường hợp phát hiện vi phạm, cần áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định tại Điều 32 của Nghị định 103/2017.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh được đề nghị chỉ đạo Sở Y tế, UBND phường An Sinh và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra; tổ chức kiểm điểm, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 12/1/2026.