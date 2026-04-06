Đội bóng của Pep Guardiola đã giành vé vào bán kết nhờ chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Liverpool cuối tuần qua.

Sau đó, Chelsea đè bẹp đội cuối bảng giải hạng ba là Port Vale với tỷ số 7-0 tại Stamford Bridge.

Southampton là CLB duy nhất thuộc giải hạng nhất Chamnpionship còn trụ lại ở giải đấu lâu đời nhất xứ sương mù, sau màn trình diễn đầy cảm hứng, loại Arsenal trên sân St Mary's.

Trong trận cầu cuối cùng thuộc vòng tứ kết FA Cup, West Ham và Leeds United tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Leeds vươn lên dẫn 2-0 cho đến những phút bù giờ. Tuy nhiên, hai bàn thắng muộn màng của Mateus Fernandes và Axel Disasi gỡ hòa 2-2 cho West Ham, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Diễn biến càng thêm kịch tính khi đội chủ nhà buộc phải tung người gác đền trẻ Finlay Herrick vào sân thay cho Alphonse Areola bị chấn thương.

Thế nhưng, Herrick không thể trở thành người hùng, khi Leeds giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu cân não.

Lá thăm bán kết đưa Leeds đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ Chelsea. Ngược dòng quá khứ, màn đụng độ đáng nhớ nhất giữa hai đội là chung kết FA Cup năm 1970 (Chelsea thắng 2-1 ở trận đá lại).

Trong khi Southampton có thành tích tương đối ấn tượng khi chạm trán Man City ở những giải đấu cúp gần đây. Còn nhớ hồi đầu năm 2023, The Saints xuất sắc loại Man "xanh" ra khỏi cúp Liên đoàn.