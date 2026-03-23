Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các bị can gồm: Diêm Thị Linh (SN 1992, trú tại phường Võ Cường), Chu Quý Đông (SN 1995, trú tại phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (SN 1995) và Phan Thị Hà (SN 1993, cùng trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số trường hợp mua căn hộ không đúng đối tượng tại dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn. Dự án này do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư.

Trong thời gian mở bán, chủ đầu tư đã ký hợp đồng cộng tác với một số nhân viên tư vấn, đồng thời tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, một số cá nhân đã lợi dụng chính sách để trục lợi.

Trong đó, Diêm Thị Linh là tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Với mỗi bộ hồ sơ, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng. Nắm bắt nhu cầu của những khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay cho xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ đối với trường hợp lao động tự do.

Sau khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, Linh chuyển cho Phan Thị Hà soạn thảo các tài liệu giả. Hà sau đó nhờ Phan Thị Ngọc Phượng, là người quản lý con dấu của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong đóng dấu xác nhận, đồng thời Chu Quý Đông, người quản lý con dấu của Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam, tham gia hỗ trợ đóng dấu.

Đáng chú ý, Hà còn tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật các doanh nghiệp trên mạng Internet để giả mạo chữ ký giám đốc, hoàn thiện hồ sơ. Các tài liệu giả sau đó được chuyển lại cho Linh sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng. Theo thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện, Linh trả cho Hà 200.000 đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.