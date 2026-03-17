Thành phố Bodo đang sống trong giấc mơ. Đội bóng của họ, Bodo/Glimt, muốn tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích, trở thành đại diện Na Uy đầu tiên vào tứ kết Champions League/Cúp C1.

Đội bóng do HLV Kjetil Knutsen dẫn dắt thắng áp đảo Sporting Lisbon 3-0 trong trận lượt đi vòng 1/8, trình diễn thứ bóng đá một chạm, pressing nghẹt thở, lối chơi tập thể và tinh thần hy sinh của cả 11 cầu thủ trên sân.

Bodo/Glimt vượt trội Sporting trong trận lượt đi. Ảnh: EFE

Các bàn thắng của Fet, Blomberg và Hogh giúp Bodo/Glimt tự tin làm khách của Sporting Lisbon đêm nay (0h45 ngày 18/3).

Trận đấu tại Na Uy khởi đầu với cường độ cao, khi các cầu thủ Bodo/Glimt chơi như một tập thể gắn kết lâu năm, hiểu nhau đến từng nhịp di chuyển.

Đội khiêm tốn về mặt danh tiếng thi đấu như thể được lập trình sẵn, với những pha chuyển trạng thái cực nhanh. Sau khi khuất phục Man City và Inter Milan ở Vòng Bắc Cực, họ khiến Sporting gần như không thể chơi bóng.

Điểm nổi bật nơi Bodo/Glimt là sự trung thành với lối chơi mà ông Knutsen xây dựng: cướp bóng nhanh và phản công tức thì. Lượt đi, ngoài 3 bàn thắng, thủ môn Haikin cũng nổi bật với tình huống cứu thua bằng chân như “người gác đền” trong môn futsal.

Về mặt tập thể, Bodo/Glimt khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Đội bóng Na Uy đã có chuỗi 5 chiến thắng tại Champions League mùa này.

Carlo Ancelotti là một trong nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ với Bodo, ông theo dõi sát sao bóng đá châu Âu và tập thể của người tiền nhiệm Knutsen.

Sporting phải thắng cách biệt 4 bàn nếu muốn vào tứ kết. Ảnh: Imago

“Tôi nghĩ Bodo/Glimt là đội được tổ chức tốt nhất về mặt phòng ngự ở châu Âu vào thời điểm này”, Ancelotti, người vô địch Champions League ở 2 trong 4 mùa giải gần nhất, khen ngợi.

Vị HLV trưởng đội tuyển Brazil nhận xét: “Không chỉ vì những kết quả họ đạt được, khi đánh bại Man City, Atletico Madrid, Inter Milan và Sporting. Theo quan điểm của tôi, đây là đội phòng ngự hay nhất châu Âu. Tôi rất thích đội bóng này”.

Về phần mình, HLV Rui Borges của Sporting Lisbon muốn tạo nên một trong những màn ngược dòng ngoạn mục nhất Champions League.

“Tôi có tin về ngược dòng không? Tất nhiên rồi”, Rui Borges tuyên bố. “Tôi đã nói điều đó ngay sau trận đấu ở Na Uy. Khó khăn sẽ rất lớn, nhưng tôi tin vào khả năng cạnh tranh mà Sporting đã thể hiện”.