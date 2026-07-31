Cao Bằng:

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) năm 2025. Theo đó, hội nghị tập huấn dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Mục đích nhằm góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bảo vệ BMNN và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ BMNN, bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng.

Hội nghị tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và trách nhiệm tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng tại địa phương.

Hội nghị sẽ phổ biến, quán triệt nội dung mới, cần chú ý trong quá trình triển khai Luật Bảo vệ BMNN năm 2025 và Nghị định số 63/2026/NĐ-CP ngày 28/2/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ BMNN, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác bảo vệ BMNN; việc thực hiện số hóa văn bản, tài liệu BMNN theo hướng dẫn của Bộ Công an; công tác bảo vệ BMNN trong quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, hội nghị sẽ thảo luận, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung được tập huấn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, chủ động rà soát, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, sơ hở về công tác bảo vệ BMNN.

Luật Bảo vệ BMNN số 117/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026.

Luật bổ sung 2 khái niệm mới, gồm "Mạng LAN độc lập" và "Văn bản điện tử BMNN". Trong đó, khái niệm "Văn bản điện tử BMNN" được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay khi các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo vệ BMNN, tiến tới không sử dụng tài liệu BMNN là bản giấy.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Luật bổ sung 2 quy định mới, gồm: Nghiêm cấm xác định BMNN đối với thông tin không thuộc danh mục BMNN (khoản 1 Điều 5); Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để xâm phạm BMNN (khoản 10 Điều 5).

Về trách nhiệm bảo vệ BMNN của cơ quan, tổ chức (Điều 24), Luật bổ sung quy định các ban, bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quyết định biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống xâm phạm BMNN đối với "mạng LAN độc lập"; sử dụng máy tính, thiết bị đã dùng để soạn thảo, lưu giữ BMNN; sử dụng máy tính, thiết bị có lịch sử kết nối với mạng máy tính (trừ mạng LAN độc lập), mạng Internet, mạng viễn thông để soạn thảo, lưu giữ bí BMNN; triển khai, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới trong hoạt động bảo vệ BMNN (điểm đ, điểm e khoản 3 Điều 24).

Quy định mới này nhằm phù hợp với chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác bảo vệ BMNN; nâng cao trách nhiệm, tăng tính chủ động trong hoạt động bảo vệ BMNN của các cơ quan, tổ chức, địa phương.