Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội vừa công bố tên gọi chính thức CLB bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto. Đây là bước đột phá lớn của một cái tên quen thuộc trong làng bóng chuyền quốc nội.

Trước đó, năm 2023, Hà Nội vô địch giải hạng A toàn quốc và giành quyền lên chơi giải VĐQG 2024. Với lực lượng nòng cốt là các VĐV trẻ chưa nhiều kinh nghiệm và là đội duy nhất không thuê ngoại binh, đội bóng Thủ đô không đủ sức cạnh tranh và phải trở lại giải hạng A toàn quốc chỉ sau một năm.

CLB nữ Hà Nội có thêm nguồn lực, đặt mục tiêu thăng hạng.

Tuy nhiên, vốn là cái nôi đào tạo trẻ được đánh giá cao, Hà Nội vẫn cho thấy tín hiệu lạc quan đến từ dàn VĐV trẻ giàu triển vọng như Ánh Thảo, Thùy Linh... Kết thúc vòng bảng giải bóng chuyền hạng A 2025, Hà Nội nằm trong tốp 8 đội góp mặt tại VCK, dự kiến diễn ra từ 23/10 tới 2/11 tại Quảng Trị. CLB bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto đặt mục tiêu lên chơi giải VĐQG mùa tới.

Bóng chuyền nữ Thủ đô quyết tâm sẵn sàng cho VCK giải hạng A toàn quốc.

Bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch LĐBC Hà Nội nhấn mạnh: “Lần đầu tiên, bóng chuyền nữ Hà Nội có được sự đồng hành chính thức và dài hạn từ một doanh nghiệp lớn. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp đội bóng có thêm nền tảng vững chắc để phát triển chuyên môn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với người hâm mộ và cộng đồng".